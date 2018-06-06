«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере 19-летнего защитника «Порту» Далота

Защитник «Порту» Диогу Далот официально стал игроком «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы объявили о трансфере 19-летнего португальца, сообщает Арменпресс со ссылкой на sports.ru.

Ранее сообщалось о готовности «Ман Юнайтед» заплатить за Далота 23 миллиона евро, чтобы подписать игрока до активации в его контракте суммы выкупа за 20 миллионов евро.