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«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере 19-летнего защитника «Порту» Далота


Защитник «Порту» Диогу Далот официально стал игроком «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы объявили о трансфере 19-летнего португальца, сообщает Арменпресс со ссылкой на sports.ru.

Ранее сообщалось о готовности «Ман Юнайтед» заплатить за Далота 23 миллиона евро, чтобы подписать игрока до активации в его контракте суммы выкупа за 20 миллионов евро.




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