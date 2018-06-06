Азиатские индексы - 06-06-18

ТОКИО, 6 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.38% и составил 22625.73 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.15% и составил 1777.59 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.03% и составил 3115.18 пункта, а HANG SENG вырос на 0.53% и составил 31259.10 пункта.