Генсек НАТО выразил готовность углубить сотрудничество с Арменией

Во время весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве было высоко оценено то обстоятельство, что Армения, будучи членом ОДКБ, продолжает углублять сотрудничество с НАТО. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал глава армянской делегации в Парламентской ассамблее НАТО, депутат от Республиканской партии Армении Корюн Нагапетян.

Также отдельно была отмечена важность участия Армении в миротворческих миссиях, реализуемых со стороны НАТО в Афганистане и Косово. «Это особо подчеркнул Генеральный секретарь НАТО Янс Столтенберг, отметив, что Армения продолжает оставаться надежным партнером для Альянса, и они готовы углубить с ней отношения», - заключил глава армянской делегации в Парламентской ассамблее НАТО, депутат от Республиканской партии Армении Корюн Нагапетян.