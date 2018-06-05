Самая старая кошка в мире дожила до 30 лет

Рыжая кошка Щебенка (Rubble) из Великобритании, считающаяся самой старой из ныне живущих в мире, отметила тридцатилетие. Как передает Арменпресс, об этом сообщило издание Daily Mail.

Хозяйка животного Мишель Фостер (Michele Foster) не расставалась с питомцем породы мейн-кун с тех пор, как ей подарили его котенком на двадцатилетие. Она объясняет долголетие любимицы тем, что сама не завела детей и потому уделяла Щебенке все внимание. Фостер добавила, что не хотела бы фиксировать рекорд официально, так как не желает, чтобы ее кошка стала знаменитой и волновалась из-за постоянных съемок.

«Она милая кошка, но к старости стала немного ворчливой и не очень любит внимание», — призналась хозяйка.

Самой старой кошкой из когда-либо живших является Крим Пафф. Она прожила 38 лет и умерла в августе 2005 года.