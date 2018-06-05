Reuters: во Франции скелет хищного динозавра неизвестного вида продали более чем за $2 млн

Скелет хищного динозавра ранее неизвестного вида, который в длину достигает девяти метров и возвышается над землей на 2,6 метра, был продан в понедельник за $2,3 млн с торгов французского аукционного дома Aguttes в Париже. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Reuters.

"Покупатель является французом, и он сообщил мне перед продажей, что, если ему удастся приобрести [скелет], то он представит [экспонат] публике. И это великолепно!", - приводит агентство слова главы аукционного дома Клода Агютта.

Имена покупателя и продавца, которым был британский бизнесмен, не называются.

Как ранее сообщила радиостанция France Bleu, останки доисторического хищного монстра были найдены в 2013 году в штате Вайоминг в США. Скелету более 150 млн лет, и для своего возраста он хорошо сохранился - археологам удалось найти порядка 70% костей.