Президент Армении направил телеграмму соболезнования президенту Республики Гватемала
18:42, 4 Июнь, 2018
Президент Армении Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования президенту Республики Гватемала Джимми Моралесу в связи с последствиями трагических стихийного бедствия.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в телеграмме говорится:
«Я глубоко потрясен катастрофическими последствиями разрушения вулкана Фуего в Гватемале, что вызвало многочисленные потери и разрушения. Уверен, что решительные меры, принятые правительством Гватемалы, позволят быстро преодолеть последствия этой катастрофы.Выражаю глубокие соболезнования Вам и жителям Гватемалы, желая скорейшего выздоровления жертвам, а родственникам погибших – выносливости и крепости духа».