Президент Армении направил телеграмму соболезнования президенту Республики Гватемала

Президент Армении Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования президенту Республики Гватемала Джимми Моралесу в связи с последствиями трагических стихийного бедствия.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в телеграмме говорится:

«Я глубоко потрясен катастрофическими последствиями разрушения вулкана Фуего в Гватемале, что вызвало многочисленные потери и разрушения. Уверен, что решительные меры, принятые правительством Гватемалы, позволят быстро преодолеть последствия этой катастрофы.

Выражаю глубокие соболезнования Вам и жителям Гватемалы, желая скорейшего выздоровления жертвам, а родственникам погибших – выносливости и крепости духа».