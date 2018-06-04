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Президент Армении направил телеграмму соболезнования президенту Республики Гватемала


Президент Армении Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования президенту Республики Гватемала Джимми Моралесу в связи с последствиями трагических стихийного бедствия.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в телеграмме говорится:

«Я глубоко потрясен катастрофическими последствиями разрушения вулкана Фуего в Гватемале, что вызвало многочисленные потери и разрушения. Уверен, что решительные меры, принятые правительством Гватемалы, позволят быстро преодолеть последствия этой катастрофы.

Выражаю глубокие соболезнования Вам и жителям Гватемалы, желая скорейшего выздоровления жертвам, а родственникам погибших – выносливости и крепости духа».


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