Нагорный Карабах имеет решающий голос в процессе мирного урегулирования: Зограб Мнацаканян

Нагорный Карабах имеет решающий голос в процессе мирного урегулирования конфликта. Как передает «Арменпресс», об этом в своем интервью «Воскресному аналитическому обозрению» р/с «Свобода» сказал министр ИД Армении Зограб Мнацаканян.

«В настоящее время карабахский конфликт находится на этапе формирования основ для продолжения переговорного процесса. В этот период премьер-министр Никол Пашинян встретился с президентом России Владимиром Путиным, я провел телефонный разговор с сопредседателями (Минской группы ОБСЕ, – ред.) и с заместителем госсекретаря США, мы принимали в Ереване главу МИД Франции, я имел телефонный разговор с главой МИД России. Насколько я знаю, уже сделано заявление о том, что 7-го июня я буду находиться с рабочим визитом в Москве, главной целью которого является встреча с главой российского внешнеполитического ведомства. Это наша работа, которая ведется для продолжения переговоров»,- сказал министр ИД Армении Зограб Мнацаканян.

По его словам, этот процесс имеет довольно долгую историю, в которой была и остается одна четкая реальность, заключающаяся в том, что Нагорный Карабах имеет решающий голос в процессе мирного урегулирования.

«Мне кажется, что ни для кого не является новостью, что Нагорный Карабах имеет этот решающий голос, поскольку, в конце концов, конфликт по определению самих сопредседателей называется "нагорно-карабахским конфликтом" – Nagorno-Karabakh conflict. Нагорный Карабах – это четкая, скажем так с осторожностью – единица, со своей территорией, населением, структурой, государственной системой, единица, которую вряд ли можно игнорировать, и решающий голос Нагорного Карабаха в принципе изначально четко был заложен в основе всего процесса. Это – реальность, и это все мы укладываем также в переговорный процесс, поскольку в этом процессе мы были и остаемся сторонниками мирного урегулирования посредством переговоров в рамках сопредседательства Минской группы»,- сказал министр ИД Армении Зограб Мнацаканян.

По его словам, для всего этого существенное значение имеет атмосфера, способствующая миру, и озабоченность внушают все те формулировки, заявления, призывы, которые способствуют прямо противоположному.