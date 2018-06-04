В Турции, во время стычки с курдскими боевиками, были убиты трое военнослужащих

В Турции, в провинции Хаккари, во время стычки с курдскими боевиками из Рабочей партии Курдистана (РКК) были убиты трое военнослужащих. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken. Двое военнослужащих получили ранения.

После того, как власти Турции отказались от процесса урегулирования курдского вопроса, представители Рабочей партии Курдистана (PKK) заявили о том, что они продолжают национально-освободительную войну, спустившись с гор в населенные пункты.

Начиная с 1980-х, в стычках с силовиков с боевиками PKK погибло около 50 тысяч человек, экономике Турции нанесен ущерб в десятки миллиаррдов долларов.