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Полиция начала эвакуацию двух последних лагерей мигрантов в Париже


Полиция проводит вторую за последние пять дней эвакуацию двух последних стихийных лагерей мигрантов, находящихся в Париже. Как передает Арменпресс, об этом сообщает радиостанция France Info.

Операция началась около 6.30 (7.30 мск) и в данный момент проходит в спокойной обстановке.

Стихийные лагеря мигрантов располагаются около канала Сан-Мартен и Порт-де-ла-Шапель.

30 мая был эвакуирован один из самых крупных лагерей беженцев в Париже, тогда была расселены более тысячи человек и направлены в пункты временного проживания.

 

 

 

 




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