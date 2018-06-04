В Тбилиси метрополитен не работает из-за забастовки машинистов

Тбилисское метро не работает из-за забастовки машинистов, требующих увеличения заработной платы. Как передает Арменпресс, об этом сообщает грузинский Первый канал в понедельник утром.

"У входа в метро установлен плакат с просьбой воспользоваться автобусом, так как метро закрыто", — сообщает ТВ и отмечает, что машинисты также намерены начать голодовку.

При этом автобусы будут ездить в понедельник бесплатно.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе ранее разозлился в связи с решением машинистов бастовать и заявил, что они получают достаточную зарплату.

Машинисты метро требуют увеличить им зарплаты с 7 лари до 10 лари в час. Всего в метрополитене работают около 240 машинистов.