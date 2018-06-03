По инициативе  ополченцев в Степанакерте  созван мирный митинг, также проходит акция протеста молодежи

По инициативе ополченцев на площади Возрождения в Степанакерте 3 июня созван мирный митинг.

На митинге выступила Герой Арцаха, председатель постоянной комиссии НС АР по безопасности и правоохране Жанна Галстян. В частности, она отметила, что вчерашнюю акцию протеста группы молодых людей, перекрывших одну из центральных улиц Степанакерта, некоторые люди пытаются из бытового случая превратить в политическое движение, что может стать опасным для единства и безопасности Арцаха.

«Произошла бытовая ссора, потасовка между молодыми людьми, что само по себе предосудительно и не присуще арцахцам. Правовые органы созданного нами государства провели соответствующие мероприятия. Я уверяю, что все участники инцидента, происшедшего ночью в 05:00 часов, арестованы, проводится следствие. Сегодня мы собрались здесь, чтобы и это следствие также проводилось по справедливости, чего мы все требуем», - сказала Жанна Галстян.

Выступили также арцахские депутаты, которые тоже осудили сложившуюся ситуацию. В акции протеста активно участвовали оппозиционный депутат Айк Ханумян и бывший депутат НС АР Ваан Бадасян. Кроме бытовых вопросов, они озвучили ряд заявлений политического характера.

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Акция протеста, инициированная 2 июня в Степанакерте группой молодых людей, сегодня возобновилась. Участники перекрыли проезжую часть центральной городской улицы Азатамартиков.

Члены инициативной группы в своих выступлениях отметили, что после вчерашней встречи с президентом Арцаха Бако Саакяном, представленные ими все требования еще не выполнены. В частности, в качестве требования инициаторы вновь выдвинули вопрос об отставке представителей силовых структур – начальника полиции и директора СНБ, а также ряда ответственных лиц среднего звена.

Организаторы акции раскритиковали инициаторов мирного митинга, организованного сегодня утром на площади Возрождения Степанакерта Союзом ополченцев Арцаха, отметив, что тем самым делается попытка расколоть народ.

В дежурную часть Степанакертского городского управления полиции 1 июня в 19:25 часов поступило сообщение о том, что напротив дома №2б по ул. Баграмяна происходит драка. Выехавшая на метсо оперативная группа выяснила, что в тот же день в районе 19:15 часов в указанном месте возникла ссора с жителями города Д.Г. (1981 г/р) и А.А. (1985 г/р) с одной стороны и сотрудником СНБ М.М. (1985 г/р) – с другой, во время которой стороны нанесли друг другу удары, причинив телесные повреждения. Благодаря предпринятым сотрудниками Следственного управления мероприятиям, по подозрению в драке в Степанакертское городское отделение полиции подвергнуты приводу 15 граждан. Назначена судмедэкспертиза. Готовятся метериалы для представления в Особый следственный отдел Генпрокуратуры Арцаха.

2 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян провел совещание, в котором приняли участие члены Совета безопасности, заместитель председателя, руководители фракций и представители постоянных комиссий Национального собрания.

Был обсужден ряд вопросов, касающихся инцидента, произошедшего накануне в столице.

Глава государства отметил необходимость проведения надлежащего детального расследования и подчеркнул, что виновные должны быть привлечены к ответственности в предусмотренном законом порядке.

В парламенте Арцаха создана комиссия по расследованию вопросов, получивших общественный резонанс.