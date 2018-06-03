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По инициативе  ополченцев в Степанакерте  созван мирный митинг, также проходит акция протеста молодежи


По инициативе  ополченцев на  площади Возрождения в Степанакерте  3 июня созван мирный митинг.

На  митинге  выступила Герой  Арцаха, председатель постоянной комиссии НС АР по безопасности и правоохране Жанна Галстян. В частности, она отметила, что  вчерашнюю акцию протеста группы  молодых людей, перекрывших одну из центральных улиц Степанакерта, некоторые люди пытаются из бытового случая превратить в  политическое  движение, что может стать опасным для  единства и безопасности Арцаха. 

«Произошла  бытовая ссора, потасовка между   молодыми людьми, что само по себе  предосудительно и не  присуще арцахцам. Правовые  органы  созданного нами государства провели соответствующие  мероприятия. Я уверяю, что все  участники инцидента, происшедшего ночью в 05:00 часов, арестованы, проводится следствие. Сегодня мы  собрались здесь, чтобы и это следствие  также  проводилось по справедливости, чего мы  все  требуем», - сказала Жанна Галстян.

Выступили также арцахские  депутаты, которые  тоже  осудили сложившуюся ситуацию. В акции протеста активно участвовали оппозиционный депутат Айк  Ханумян и бывший депутат НС АР Ваан Бадасян. Кроме  бытовых вопросов, они озвучили ряд заявлений политического характера.

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Акция протеста, инициированная 2 июня в Степанакерте  группой  молодых людей, сегодня возобновилась. Участники перекрыли проезжую часть центральной городской улицы Азатамартиков.

Члены  инициативной группы в  своих выступлениях отметили, что после  вчерашней встречи с президентом Арцаха Бако Саакяном, представленные  ими все  требования  еще не  выполнены.  В   частности, в качестве  требования  инициаторы  вновь выдвинули вопрос об отставке представителей силовых структур – начальника полиции и директора СНБ, а также ряда  ответственных лиц среднего звена. 

Организаторы  акции  раскритиковали инициаторов мирного митинга, организованного сегодня  утром на  площади Возрождения Степанакерта Союзом ополченцев Арцаха, отметив, что тем самым делается попытка расколоть народ.

В дежурную часть Степанакертского городского управления полиции 1 июня в  19:25 часов поступило сообщение о том, что напротив  дома №2б по ул. Баграмяна происходит драка. Выехавшая на  метсо оперативная группа выяснила, что в тот же  день в  районе 19:15 часов в  указанном месте  возникла ссора с жителями города Д.Г. (1981 г/р) и А.А. (1985 г/р) с одной  стороны и  сотрудником СНБ М.М. (1985 г/р) – с другой, во время которой стороны  нанесли друг другу удары, причинив телесные повреждения. Благодаря  предпринятым  сотрудниками Следственного управления мероприятиям, по подозрению в драке в Степанакертское  городское  отделение  полиции подвергнуты  приводу 15 граждан. Назначена судмедэкспертиза. Готовятся метериалы для  представления в Особый следственный отдел Генпрокуратуры  Арцаха. 

2 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян провел совещание, в котором приняли участие члены Совета безопасности, заместитель председателя, руководители фракций и представители постоянных комиссий Национального собрания.

Был  обсужден ряд вопросов, касающихся инцидента, произошедшего накануне в столице.

Глава государства отметил необходимость проведения надлежащего детального расследования и подчеркнул, что виновные должны быть привлечены к ответственности в предусмотренном законом порядке.

В парламенте  Арцаха создана комиссия по расследованию вопросов, получивших общественный резонанс.




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