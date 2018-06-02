Для  правительства Армении приоритетным будет реальное повышение пенсий  и зарплат

Для правительства Армении приоритетным будет реальное улучшение уровня жизни трудящихся, борьба с безработицей, повышение пенсий и зарплат, смягчение поляризации в обществе борьба с рисками, порождающими бедность.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в программе правительства, опубликованной на сайте e-gov.am.

«Правительство уверено, что состоявшаяся в апреле-мае 2018г. бархатная, ненасильственная революция вызвала позитивные экономические и инвестиционные ожидания. В условиях сохранения политической стабильности эти ожидания с большой долей вероятности перерастут в инвестиционный поток, который правительство намерено направить в области и поощрять создание новых рабочих мест. Необходимо усовершенствовать зональную инвестиционную политику. В этом смысле правительство продолжает выступать в роли гаранта неприкосновенности собственности и инвестиций», - говорится в программе.

Правительство отмечает, что в нынешней социальной ситуации государство должно позаботиться о поддержке социально необеспеченных и уязвимых слоев общества. Целью правительства будет обеспечение адресности, справедливости и эффективности помощи социально необеспеченных и уязвимых слоев. Будет рассмотрена целесообразность внедрения системы отраслевых сертификатов. Существенно будут пересмотрены принципы пенсионного обеспечения, в том числе целесообразность реформ в пенсионной системе.

В программе правительства есть часть, касающаяся проблемы обеспечения жильем тысяч семей, оставшихся без крова после разрушительного землетрясения 1988г. и до сих пор живущих во времянках. В программе отмечается, что правительство предпримет программу обеспечения жильем семей, оставшихся без крова после разрушительного землетрясения – в сжатые сроки и путем эффективного сотрудничества в рамках государство-частный сектор.