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Для  правительства Армении приоритетным будет реальное повышение пенсий  и зарплат


Для  правительства Армении приоритетным будет реальное улучшение  уровня жизни трудящихся, борьба  с  безработицей,  повышение пенсий  и зарплат, смягчение  поляризации в  обществе борьба с рисками, порождающими бедность.  

Как передает Арменпресс, об этом говорится в программе правительства, опубликованной на сайте  e-gov.am.

«Правительство уверено, что состоявшаяся в апреле-мае 2018г. бархатная, ненасильственная революция вызвала позитивные экономические  и инвестиционные ожидания. В условиях сохранения политической стабильности эти ожидания с большой  долей вероятности перерастут в инвестиционный поток, который правительство намерено направить в области и поощрять создание новых рабочих мест. Необходимо усовершенствовать зональную инвестиционную политику. В этом смысле  правительство продолжает выступать в роли гаранта  неприкосновенности собственности и инвестиций», - говорится  в программе.   

Правительство отмечает, что в  нынешней социальной ситуации государство должно позаботиться о поддержке социально необеспеченных и уязвимых слоев общества. Целью правительства будет обеспечение  адресности, справедливости и эффективности помощи социально необеспеченных и уязвимых слоев. Будет рассмотрена целесообразность внедрения  системы  отраслевых сертификатов. Существенно будут пересмотрены принципы пенсионного обеспечения, в том числе целесообразность реформ в пенсионной системе.  

 В программе  правительства есть часть, касающаяся проблемы обеспечения жильем тысяч семей, оставшихся без крова  после  разрушительного землетрясения  1988г. и до сих пор живущих во времянках. В  программе  отмечается, что правительство предпримет программу  обеспечения  жильем  семей, оставшихся без крова  после  разрушительного землетрясения – в сжатые  сроки и путем эффективного сотрудничества в рамках государство-частный сектор.

 




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