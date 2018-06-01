В Сети появилось видео взрыва в иркутском торговом центре

В сети появились кадры взрыва в иркутском торгово-развлекательном комплексе "Комсомолл". Видео было опубликовано на YouTube, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Камеры видеонаблюдения засняли момент возгорания. На них видно, как люди после начала пожара выбегают из помещения.

Инцидент произошел во время детского праздника в научно-исследовательском центре "Гравитация", который находится на третьем этаже торгового комплекса.

Пожар вызвало возгорание спиртосодержащей жидкости, пострадали восемь детей. Их доставили в больницу с ожогами первой и второй степеней.

Пятерых детей госпитализировали, трое будут лечиться амбулаторно. Больше всего пострадали два ребенка: десятилетний мальчик и тринадцатилетняя девочка. Мальчика поместили в палату интенсивной терапии, у него ожоговый шок.

Возбуждено уголовное дело. Следователи задержали технического директора организации, которая устраивала представления, а также сотрудников, принимавших в них участие.