Дети для нас – высшая ценность: Поздравление председателя НС Армении Ара Баблояна

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян направил поздравительное послание к отмечаемому сегодня, 1 июня, Дню защиты прав детей. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

«Сердечно поздравляю с Днем защиты прав детей!

Дорогие малыши, желаю вам мирного неба, здоровья, беззаботного и счастливого детства под сенью семьи и государства, полноценного образования.

Всегда любите истинное и доброе, а для их защиты читайте, учитесь, станьте умными и сильными, как герои ваших любимых сказок.

А вас, дорогие родители, поздравляю с Международным днем родителей и желаю вам максимально исполнять ваш долг перед малышами. Дети для нас – высшая ценность. Это закреплено в нашей национальной системе ценностей, в Конституции РА и во многих постоянно совершенствующихся законах.

Сегодня также должны обратиться со словами признательности и оценки к врачам, педагогам, социальным работникам, международным и общественным организациям, своим повседневным трудом обеспечивающих права полноценного и гармоничного развития детей.

И сегодня вместе помогая нуждающимся в заботе и внимании малышам, мы сможем создать среду, защищающую детство и права наших детей.

Мои маленькие друзья, маленькие граждане Армении, еще раз желаю вам здоровья, мира, счастливого детства и исполнения всех ваших желаний», – говорится в послании.