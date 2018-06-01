В последнее время группа искусствоведов, интеллигентов и политических деятелей обратилась с открытым письмом к президенту Армении по вопросу предоставления гражданства Армении Жирайру Сефиляну. Они требуют признать обращение Жирайра Сефиляна от 2004 года сохранившим юридическую силу и дать ему гражданство со дня указанного обращения.

«Арменпресс» обратился в управление по информации и связям с общественностью администрации президента Армении для ознакомления с позицией президента Армении по данному вопросу.

«Ст. 134 Конституции Армении гласит, что президент может предоставлять или прекращать гражданство в предусмотренных законом случаях.

«Это означает, что президент может предоставлять или прекращать гражданство исключительно в порядке, предусмотренном законом, который предусматривает обращение гражданина, обсуждение его обращения комиссией, после чего с предложением о предоставлении гражданства к президенту Армении обращается премьер-министр.,- сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

В то же время, как сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении, обращение Жирайра Сефиляна о предоставлении ему гражданства Армении от 18-го ноября 2008 года было отказано президентом Армении Сержем Саргсяном, его указом ՆՀ-311-Ա, где в качестве правового обоснования названы ст. 55 Конституции Армении и ст. 13 и 26 закона о гражданстве Армении.