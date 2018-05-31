Национальное собрание Республики Арцах избрало судью Верховного суда

Национальное собрание Республики Арцах 31-го мая созвало очередное пленарное заседание седьмой сессии.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Республики Арцах, открывая заседание, председатель НС Ашот Гулян поздравил армянство всего мира с майскими праздниками и выразил слова благодарности деятелям-основоположникам первой республики и преданным идее независимости.

"Треугольник побед Аварайр-Сардарапат-Шуши стал переломным для армянского народа с точки зрения сохранения национальной идентичности, распоряжения собственной судьбой и стремления самостоятельно жить и развиваться", - отметил Ашот Гулян.

В начале заседания по итогам предложенного депутатом Арсеном Арустамяном голосования вопросы относительно включенных в повестку проектов законов Республики Арцах "Об утверждении годового отчета о выполнении программы приватизации государственного имущества за 2010-2012гг. в 2017 году", «О внесении изменения в закон Нагорно-Карабахской Республики "Об общем образовании"» и "О техническом регулировании", "Об обеспечении единства измерений" и "Об аккредитации" были изъяты с обоснованием соблюдения сроков предварительных обсуждений.

Первым вопросом повестки дня заседания был вопрос о назначении судей Верховного и Апелляционного судов Республики Арцах.

На должность судьи Верховного суда председатель Высшего судебного совета Гаяне Григорян предложила кандидатуру судьи Апелляционного суда Грайра Абрамяна. Выразив признательность за выдвижение своей кандидатуры и за прошедшие во фракциях НС результативные обсуждения, Грайр Абрамян отметил, что отныне также продолжит беспристрастно осуществлять вверенные ему по закону полномочия.

По предложению председателя Высшего судебного совета Гаяне Григорян парламент заслушал вопрос о назначении судьи суда первой инстанции общей юрисдикции Республики Арцах Марата Аванесяна на должность судьи Апелляционного суда.

Кандидаты ответили на вопросы депутатов, после чего парламент перешел к тайному голосованию.

Подводя итоги голосования, председатель счетной комиссии Рамела Дадаян объявила, что в пользу кандидатуры Грайра Абрамяна проголосовали 27 депутатов, а "против" 3 депутата. Кандидатуру Марата Аванесяна поддержали 29 депутатов, 1 депутат проголосовал "против".

На основании составленных протоколов председатель НС огласил постановления НС о назначении вышеуказанных судей на должности.

Затем с сообщением о деятельности Защитника прав человека Республики Арцах за 2017 год, а также о состоянии защиты прав и свобод человека выступил Защитник прав человека Республики Арцах Рубен Меликян.

По словам омбудсмена, в 2017 году офис получил 119 заявлений от 150 лиц, большинство из которых заявления касались социального обеспечения и права на достаточный жизненный уровень. Рубен Меликян также коснулся проделанных в международных инстанциях работ, а также перспектив взаимодействия с парламентом.

Затем с годовым сообщением о деятельности Аудиторской палаты Республики Арцах за 2017 год выступил председатель палаты Эрнест Аванесян."В общей сложности в отчетном году палата осуществила 21 контрольное мероприятие. Был осуществлен контроль в 33 объектах, в том числе в 14 государственных органах, 7 общинах, 10 некоммерческих организациях и 2 коммерческих компаниях. Финансовый объем охваченных мероприятий составил около 15 млрд драмов", - подчеркнул Эрнест Аванесян.

С отчетом о выполнении трехлетней программы государственных статистических работ в НКР за 2015-2017 годы выступил председатель Национальной статистической службы Республики Арцах Карен Нерсисян. Он коснулся новых программ, внедренных в Службе, сотрудничества с коллегами из Республики Армения и Центральным банком, подготовки и переподготовки кадров.

Докладчики ответили на вопросы депутатов и дали соответствующие пояснения.

Перейдя к законодательной работе, парламент рассмотрел и во втором чтении принял закон Республики Арцах "О торгово-промышленной палате", который представил министр экономики и производственных инфраструктур Левон Григорян.

Министр представил на рассмотрение Национального собрания также пакет законов Республики Арцах «О внесении дополнений и изменений в закон Нагорно-Карабахской Республики "О государственной регистрации прав на имущество" и «О внесении изменения в закон Нагорно-Карабахской Республики "О государственной пошлине", принятие которого, по словам министра, обусловлено необходимостью обеспечения продолжительности начатых в июле 2012 года институциональных реформ в сфере кадастра недвижимого имущества, имея целью осуществление систематического упрощения функций системы и повышение качества предоставляемых населению услуг.

После озвученных вопросов и пояснений этот проект также был одобрен парламентом.

Коснувшись проекта закона Республики Арцах "О прокуратуре", уполномоченный представитель правительства министр юстиции Арарат Даниелян отметил, что предусмотренные регулирования преимущественно обусловлены необходимостью приведения в соответствие с положениями Конституции Республики Арцах.

Получив положительное заключение головной комиссии – постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам, парламент принял законопроект в первом чтении.

С депутатскими заявлениями выступили Алеша Габриелян, Айк Ханумян и Гагик Багунц.