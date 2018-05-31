Президент Армении принял делегацию Европейского банка реконструкции и развития

Президент Армении Армен Саркисян 31 мая принял делегацию во главе с региональным директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Восточной Европе и странам Кавказа Фрэнсисом Малижем.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, приветствуя гостей, Армен Саркисян высоко оценил долгосрочное плодотворное сотрудничество Армении с ЕБРР.

Президент подтвердил готовность продолжать это сотрудничество и придал большое значение партнерству государство - частный сектор в ряде приоритетных областей, постоянному осуществлению программ, направленных на развитие малого и среднего бизнеса. Президент Армен Саркисян предложил рассмотреть возможности развития сотрудничества в сферах информационных технологий, энергетики, сельского хозяйства и туризма с учетом существующего в этих секторах большого потенциала.

Фрэнсис Малиж заявил, что ЕБРР заинтересован в расширении взаимного партнерства с Арменией и готов помочь правительству в шагах по постоянному улучшению бизнес-среды для инвесторов, а также в других инициативах, направленных на экономическое развитие страны.

В ходе встречи были обсуждены предстоящие проекты Армения-ЕБРР, возможности реализации региональных программ. Участники встречи заявили, что Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом создаст новые возможности для взаимного партнерства.