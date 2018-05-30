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Singapore Airlines запустит осенью рекордный по продолжительности авиарейс


Сингапурская авиакомпания Singapore Airlines в октябре начнет выполнять коммерческие перелеты из Сингапура в американский штат Нью-Джерси, это будет самый продолжительный рейс в мире. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом передает в среду телеканал Channel NewsAsia.

Ожидается, что первый подобный авиарейс будет осуществлен 11 октября 2018 года. Время в пути составит около 18 часов 45 минут, за это время самолет преодолеет расстояние более чем 15 тыс. км.

Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A350-900 ULR из Международного аэропорта Чанги в Международный аэропорт "Ньюарк Либерти" в штате Нью-Джерси.

Телеканал отмечает, что в настоящий момент самым продолжительным считается рейс Qatar Airways из Дохи в Окленд, который занимает около 17 часов.

 

 




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