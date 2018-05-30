Ума Турман сыграет в мистическом сериале Netflix

Американская актриса Ума Турман сыграет одну из основных ролей в будущей мистической драме "Потайные комнаты". Телефильм готовится запустить в производство американская компания потокового видео Netflix. Как передает Арменпресс, об этом сообщил портал Deadline.

Картина будет состоять из 10 серий и расскажет историю девушки, выжившей после инфаркта, благодаря пересадке сердца. По сценарию главная героиня начинает интересоваться подробностями жизни своего донора, но в процессе поиска информации об этом человеке в ней пробуждаются новые необычные способности. Турман исполнит роль Нэнси, матери донора. Ее героиня желает выяснить причины смерти своего ребенка, считая, что на самом деле он остался жив.

Продюсером сериала стал Стивен Гейган, лауреат премии "Оскар" за сценарий киноленты "Траффик". Над сценарием работают Леа Рэйчел и Акела Купер. Дата выхода сериала пока неизвестна.





