Искусственный интеллект научили распознавать людей по походке

Ученые из Манчестерского университета совместно с коллегами из испанского Автономного университета Мадрида разработали систему автоматического установления личности человека по его походке с помощью искусственного интеллекта. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщается на сайте британского учебного заведения.

Для этого исследователи собрали самую масштабную в мире базу данных о походке людей, в которую вошло около 20 тыс. записей движений ног 127 человек, сделанных с помощью специальных напольных сенсоров и камер с высоким разрешением.

"У любого человека при ходьбе можно различить около 24 различных особенностей и движений, так что каждый обладает своей собственной уникальной походкой. Таким образом, отслеживание этих движений может быть использовано, как отпечатки пальцев или сканирование сетчатки глаза, для четкого установления или подтверждения личности человека", - объяснил сотрудник Манчестерского университета Омар Костилья Рейес.

Результаты тестирования новой системы показали, что искусственный интеллект правильно распознавал человека почти в 100% случаев.