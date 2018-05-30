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СНБ проводит операцию в головном офисе «Ереван Сити»


Сотрудники СНБ Армении проводят операцию в головном офисе сети супермаркетов «Ереван Сити». Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал начальник управления по информации и связям с общественностью СНБ Армении Самсон Галстян. Он отказался сообщить другие подробности, сказав, что информация последует позже.

В ответ на побликации в СМИ, ранее КГД распространил информацию, что Комитет по госдоходам не осуществляет действий в «Ереван сити».  «Утром 30-го мая, как сообщили СМИ, в головном офисе сети супермаркетов "Ереван Сити", а также в особняке владельца компании, депутата Национального Собрания Армении Самвела Алексаняна, лица в униформе и масках из КГД осуществляли обыски и изъяли компьютеры. Комитет по госдоходам сообщает, что к этим действиям он отношения не имеет»,- сказано в сообщении.

Корреспондент «Арменпресс» пытается связаться с представителем сети супермаркетов "Ереван Сити". Информация последует позже.

Фото - Tert.am


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