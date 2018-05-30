Стабильность Армении и ее демократическое развитие чрезвычайно важны для Грузии: Квирикашвили

Грузию и Армению связывают многовековые дружественные и добрососедские отношения, что привело к сегодняшним партнерским отношениям. Как передает корреспондент «Арменпресс» из Тбилиси, об этом заявил премьер-министр Грузии Гиоргий Квирикашвили на брифинге после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«После распада Советского Союза и восстановления независимости наших стран, мы смогли наладить взаимовыгодные отношения на основе взаимного доверия»,- заявил премьер-министр Грузии Гиоргий Квирикашвили.

По его словам, стабильность Армении и ее демократическое развитие чрезвычайно важны для Грузии. «мы с пристальным вниманием следили за последними событиями, происходящими в Армении. Армянский народ показал всему миру, что он един и привержен демократическим ценностям. В связи с этим хочу поздравить своего дорогого гостя в связи с избранием на должность премьер-министра Армении и службу на благо народа. От имени правительства и лично от своего имени еще раз подтверждаю свою готовность продолжить дальнейшее продуктивное сотрудничество между странами»,- заявил премьер-министр Грузии Гиоргий Квирикашвили.

По его словам, в ходе сегодняшней встречи были обсуждены все направления сотрудничества между странами: «Мы подчеркнули важность политического диалога, затронули также сферы торговли, экономики, туризма и другие. Несмотря на уже существующее тесное сотрудничество остается неиспользованный потенциал»,- заявил премьер-министр Грузии Гиоргий Квирикашвили.

По его словам, также был обсужден вопрос сотрудничества в международных структурах по региональным вопросам. Для углубления экономических отношений будет создана комиссия по экономическим связям.

«В ходе визита премьер-министр Армении посетит южные районы Грузии, где встретится с местным армянским населением. Граждане Грузии армянского происхождения активно вовлечены в дело развития страны, что свидететльствует о единении в многонациональной Грузии. Независимо от национальной принадлежности, наше население служит единым целам – усилению Грузии, развитию отношений в регионе»,- сказал он.

30-го мая начался визит в Грузию премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В рамках визита он встретится с премьер-министром Грузии Гиоргием Квирикашвили, президентом Гиоргием Маргвелашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе и с патриархом ГПЦ Илией Вторым.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложит венок к мемориалу на площади Героев и воздаст дань уважения. В рамках визита он встретится с представителями армянской общины Грузии и посетит дом-музей Ованеса Туманяна.

В Тбилиси премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в мероприятиях, посвященных 100-летию провозглашения Первой Республики.

Предусмотрены также его визиты в Джавахк, Ниноцминда, Ахалкалак и встречи с представителями армянской общины на местах.

В составе армянской делегации – вице-премьер Армении Тигран Авинян, министр обороны Армении Давид Тоноян, министр ИД Армении Зограб Мнацаканян, министр ОН Армении Араик Арутюнян, министр культуры Армении Лилит Макунц, министр диаспоры Армении Мхитар Айрапетян, министр транспорта, связи и ИТ-отрасли Армении Ашот Акопян и др.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.