Армения продолжает оставаться среди стран с небольшим долговым обременением: министр финансов

Государственный долг Армении стабилизировался, благодаря сдерживающей налогово-бюджетной политике, проводимой правительством Армении. Как передает «Арменпресс», на совместном заседании комиссий в НС Армении показатели выполнения бюджета за 2017 год представил министр финансов Армении Атом Джанджугазян.

По его словам, на данный момент государственный долг Армении равен 6.8 млрд долларов, из коих внешний долг превышает 4 млрд долларов. «Государственный долг Армении равен 58.8% ВВП, в динамике наблюдается некоторый рост. Именно этим обусловлена сдерживающая налогово-бюджетная политика, проводимая правительством Армении, с целью стабилизации госдолга»,- сказал министр финансов Армении Атом Джанджугазян.

По его словам, государственный долг ниже 50% ВВП оценивается как управляемый, а в прошлом году государственный долг Армении составлял 47.5% ВВП. Бжлагодаря этому Армения продолжает оставаться среди стран с небольшим долговым обременением.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.