Сирийская армия возьмет под контроль границу с Израилем

Власти Израиля не будут препятствовать размещению сирийской арабской армии на границе с Израилем. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщает во вторник онлайн-портал израильской газеты Jerusalem Post.

"После дипломатических переговоров Израиль и Россия пришли к консенсусу, что сирийская армия вновь возьмет под контроль южную Сирию до границы с Израилем", - говорится в сообщении газеты.

Отмечается, что при этом "обе стороны пришли к пониманию того, что иранские военные части не должны дислоцироваться вблизи северной границы Израиля".

"Иран и "Хезболла" (шиитская группировка - ИФ), однако, не будут допущены к контролю над южной Сирией", - отмечается в сообщении.