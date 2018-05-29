Крупнейшая гидроэлектростанция Грузии возобновит работу через два дня

Ингурская ГЭС, на которой вечером 24 мая произошла авария, в результате чего возник острый дефицит электроэнергии в стране, в том числе в Абхазии, возобновит работу в обычном режиме, предположительно, через два дня, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Очаг наводнения ликвидирован. Сейчас все приведено в порядок, агрегаты подготовлены к запуску, однако идет процесс заполнения (водой - ИФ) деривационного тоннеля, который был опустошен. К настоящему времени он заполнен уже на треть. Мы думаем, что через два дня станция будет запущена", - заявил технический директор Ингурской ГЭС Гия Хубуа журналистам в понедельник.

При этом он отметил, что на данный момент энергоснабжение Грузии осуществляется за счет электроэнергии, вырабатываемой на других ГЭС и тепловых электростанциях, а также ее импорта из соседних стран.