Благодаря подвигам наших предков удалось построить наше будущее: послание мэра Еревана

Мэр Еревана Тарон Маргарян направил поздравительное послание по случаю Дня Республики.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, в послании говорится:

“Дорогие соотечественники,

поздравляю всех нас по случаю Дня Республики. В этом году исполняется 100 лет со дня создания нашей первой республики- юбилей, который имеет особый смысл и значение. Век назад армянский народ собрался в единый кулак, и проявив невероятную волю и героизм, защитил свое право на существование.

Несмотря на явное численное и военное превосходство врага, на поле боя - в Сардарапате, Баш Апаране, Гаракилисе при содействии ополчения, включавшего все слои населения, заново сформированные армянские вооруженные силы разгромили турецкую регулярную армию, пытающуюся захватить последний клочок армянской земли.

Именно тогда было положено начало нашим майским победам и, именно благодаря им наша страна, находящаяся в тяжелейших условиях, окруженная, принявшая тысячи беженцев и голодных людей, сумела провозгласить независимость и приступила к созданию национального государства. Мы помним и гордимся нашими предками, благодаря которым мы выжили и имеем свою страну. И благодаря именно их подвигам удалось построить наше будущее, становясь более сильными и защищенными.

Еще раз поздравляю по случаю Дня Республики, желаю, чтобы мы с достоинством продолжили благодарное дело наших предков, развивая и благоустраивая унаследованную нами страну, с твердым намерением передать нашим будущим поколениям более развитую, крепкую и процветающую страну”.