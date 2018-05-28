Любой попытке подавить в коррупции оптимизм народа будет нанесен сокрушительный контрудар – Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян считает: в день 100-летия Первой республики армянский народ пишет славную страницу своей гражданской истории. Об этом он заявил во время праздничных мероприятий в Мемориале Сардарапата по случаю 100-летия Первой республики Армения. По его словам, сегодня в Армении установлена бесповоротная власть народа.

«Отныне никто не посмеет подавить волю армянского народа, никто не посмеет унизить его избирательными взятками, административным притеснением и др. Любой попытке подавить оптимизм и волю народа в коррупции и вседозволенности будет нанесен сокрушительный контрудар. Гражданин-победитель Армении отныне не позволит потери государственности, гражданственности, самоуправления, веры и оптимизма», – как передает Арменпресс, сказал Пашинян.

Премьер подчеркнул, что сегодня представилась историческая возможность стать «исцелителем тысяч ран, утешителем неизбывной скорби, исполнителем вековых чаяний народа». Сегодняшнее поколение, как потомок отцов Первой республики, несет ответственность за выполнение этой миссии.

«Республика Армения должна существовать на планете Земля вечно, и флаг ее должен развеваться вечно – символизируя наш дух, нашу гордость, нашу свободу и независимость», - сказал Никол Пашинян.

28 мая Армения и мировоеармянство празднуют 100-летие Первой Республики Армения и исторической победы в Сардарапатском сражении – День Республики.

В этом юбилейном году запланированы многочисленные и многожанровые мероприятия – конференции, форумы, культурные и общественные встречи, призванные еще раз отметить и осознать значение Первой республики на пути дальнейшего становления армянской государственности.

28 мая на всей территории республики, а также в Арцахе проводятся мероприятия в память армянских героев, завоевавших независимость. Высшее руководство страны посетило Мемориал в Сардарапате и почтило память героев, сражавшихся за свободу и независимость. Именно здесь состоится одно из основных мероприятий дня – военный парад, народные торжества.

В Мемориале Сардарапата состоялся военный парад под девизом «Век Победы», посвященный 100-летию Первой республики Армения.

Вечером на пл.Республики в Ереване юбилейный концерт завершит мероприятия этого памятного дня.