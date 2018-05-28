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Мы обязаны особенно глубоко осознать значение армянской государственности - послание президента РА


Президент РА Армен Саркисян направил поздравительное послание по случаю 100-летия Первой республики Армения.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА. В послании говорится:

«Дорогие  соотечественники,

Сегодня мы в Армении, Арцахе и Диаспоре  отмечаем 100-летний  юбилей побед Первой республики и Майских сражений.

100 лет назад наш народ, переживший  геноцид и стоявший грани жизни и смерти, благодаря неимоверным усилиям смог восстановить независимую государственность Армении и провозгласить рождение  Первой республики Армения. Хотя ее существование  было недолгим и полным многочисленных проблем, тем не  менее на  ее основе в следующие  десятилетия развивались экономика, образование, наука и культура,  сформировалось  образованное, компетентное общество, что привело к новым победам и независимости  в 1991г.

Сегодня мы обязаны  особенно глубоко осознать значение армянской государственности. В  результате  последних перемен в Армении нам выпала возможность решительного прорыва, для  чего есть достаточно человеческих и институциональных ресурсов. Мы  должно собрать эти ресурсы и действовать более оперативно и гибко, ибо эти переломные времена  предоставляют возможность для  взлета.

Посему, давайте  начнем вместе  создавать завтрашнююАрмению – оценивая и благоустраивая Армению, которая есть сегодня.  

От всего сердца поздравляю по случаю 100-летнего  юбилея побед Первой республики и Майских сражений.

Желаю мира,  процветания и оптимизма.

Да здравствуют республики Армения и Арцах!

Да здравствует Диаспора!

Да здравствует гражданин Армении!»




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