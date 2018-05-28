Мы обязаны особенно глубоко осознать значение армянской государственности - послание президента РА

Президент РА Армен Саркисян направил поздравительное послание по случаю 100-летия Первой республики Армения.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА. В послании говорится:

«Дорогие соотечественники,

Сегодня мы в Армении, Арцахе и Диаспоре отмечаем 100-летний юбилей побед Первой республики и Майских сражений.

100 лет назад наш народ, переживший геноцид и стоявший грани жизни и смерти, благодаря неимоверным усилиям смог восстановить независимую государственность Армении и провозгласить рождение Первой республики Армения. Хотя ее существование было недолгим и полным многочисленных проблем, тем не менее на ее основе в следующие десятилетия развивались экономика, образование, наука и культура, сформировалось образованное, компетентное общество, что привело к новым победам и независимости в 1991г.

Сегодня мы обязаны особенно глубоко осознать значение армянской государственности. В результате последних перемен в Армении нам выпала возможность решительного прорыва, для чего есть достаточно человеческих и институциональных ресурсов. Мы должно собрать эти ресурсы и действовать более оперативно и гибко, ибо эти переломные времена предоставляют возможность для взлета.

Посему, давайте начнем вместе создавать завтрашнююАрмению – оценивая и благоустраивая Армению, которая есть сегодня.

От всего сердца поздравляю по случаю 100-летнего юбилея побед Первой республики и Майских сражений.

Желаю мира, процветания и оптимизма.

Да здравствуют республики Армения и Арцах!

Да здравствует Диаспора!

Да здравствует гражданин Армении!»