США продолжат сотрудничать с правительством и народом Армении – БриджитБринк

28 мая президент РА Армен Саркисян принял делегацию США во главе с вице-заместителем госсекретаря по вопросам Европы и Евразии БриджитБринк.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.

В беседе с гостями президент Армении отметил высокий уровень тесного сотрудничества с США и двусторонних межгосударственных отношений, подчеркнув, что Армения заинтересована в дальнейшем углублении взаимодействия.

Президент отметил важность усилий Соединенных Штатов в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ совместно с Россией и Францией, направленных на мирное урегулирование карабахской проблемы.

БриджитБринк поздравила Армена Саркисяна со вступлением в должность и со 100-летием Первой республики Армения.

Высоко оценив последовательную работу по развитию армяно-американских партнерских отношений, госпожа Бринк сказала: «Хочу с похвалой отметить предпринятые Вами посреднические шаги, направленные мирное разрешение протестов в последнее время. США продолжат сотрудничать с правительством и народом Армении в вопросах борьбы с коррупцией, формирования привлекательной бизнес-среды для американских инвесторов, стимулирования прав человека и развития туризма».