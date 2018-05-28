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США продолжат сотрудничать с правительством и народом Армении – БриджитБринк


28 мая президент РА  Армен Саркисян принял делегацию США во главе с вице-заместителем госсекретаря по вопросам Европы  и Евразии БриджитБринк.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.

В беседе с гостями президент Армении отметил высокий уровень тесного сотрудничества с США и двусторонних межгосударственных отношений, подчеркнув, что Армения заинтересована в дальнейшем углублении взаимодействия. 

Президент отметил важность усилий Соединенных Штатов в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ совместно с Россией и Францией, направленных на мирное  урегулирование  карабахской проблемы.

БриджитБринк поздравила Армена Саркисяна со вступлением в должность и со 100-летием Первой  республики Армения. 

Высоко оценив последовательную работу  по развитию армяно-американских партнерских отношений, госпожа Бринк  сказала: «Хочу с похвалой отметить предпринятые  Вами посреднические шаги, направленные мирное  разрешение протестов   в последнее время. США продолжат сотрудничать с правительством и народом Армении в вопросах борьбы  с коррупцией, формирования  привлекательной бизнес-среды для  американских инвесторов, стимулирования  прав человека и развития  туризма».

 




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