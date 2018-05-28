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В Мемориале Сардарапата начался военный парад под девизом «Век Победы» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ


В Мемориале Сардарапата начался военный парад под девизом «Век Победы», посвященный 100-летию Первой республики Армения.

Как  передает Арменпресс, парад принимает премьер-министр Никол Пашинян. Планируется его выступление.

Вечером в 20.30  28 мая на пл. Республики в  Ереване состоится концерт и праздничный салют.  

В программе концерта выступления  Государственного симфонического оркестра Армении, ансамбля  «Маратук», Камо Сейраняна, Севака Ханагяна, Сирушо и др.

Планируется грандиозное  шоу с применением 3D технологий и оригинальных сценарных решений, которые  позволят перенестись в прошлое – в 1918 год, увидеть настоящее и вдохновиться построением будущего.




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