В Мемориале Сардарапата начался военный парад под девизом «Век Победы» ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Мемориале Сардарапата начался военный парад под девизом «Век Победы», посвященный 100-летию Первой республики Армения.

Как передает Арменпресс, парад принимает премьер-министр Никол Пашинян. Планируется его выступление.

Вечером в 20.30 28 мая на пл. Республики в Ереване состоится концерт и праздничный салют.

В программе концерта выступления Государственного симфонического оркестра Армении, ансамбля «Маратук», Камо Сейраняна, Севака Ханагяна, Сирушо и др.

Планируется грандиозное шоу с применением 3D технологий и оригинальных сценарных решений, которые позволят перенестись в прошлое – в 1918 год, увидеть настоящее и вдохновиться построением будущего.