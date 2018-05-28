Деятели культуры поздравляют с юбилеем Первой республики Армения

28 мая 1918г. была провозглашена Первая республика Армения. Восстановление государственности стало возможным в результате героических сражений в Сардарапате, Саш-Апаране и Каракилисе.

В беседе с Арменпресс Народный артист Армении РафаелКотанджян сказал, что все, что связано с армянской историей для него свято.

«Это святое, и оно связано с Первой республикой. Я уверен, что рано или поздно все возвращается в нужное русло».

Он отметил, что его отец в советское время занимал высокую должность и всегда оставался Армянином, преданным своим ценностям. «Будучи партийным работником, мой отец служил своему народу. И это сидит во мне, надеюсь, останется в душе моего сына и внука. Думаю, все самое хорошее мы должны сохранить и передать потомкам», - сказал артист.

Народный артист Армянской ССР певец Рубен Матевосян отметил, что с провозглашением Первой республики мы предстали миру своим Ереваном, своей силой, своей наукой, искусством и достижениями.

«В период Третьей республики Армения мы произвели на мир столь сильное впечатление, показали такую культуру, которая достойна армянина. Я один из тех, кто предпочитает государственность – именно она дает право созидать и гордиться, и это надо ценить», - сказал он.

Состав первого правительства Армении был опубликован 24 июня 1918г.Его возглавил Ованес Каджазнуни.

1 августа состоялось первое заседание парламента.

В течение 2,5 лет в республике сменилось 4 правительства.

Анжела Амбарцумян