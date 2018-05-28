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Деятели культуры поздравляют с юбилеем Первой республики Армения


28 мая  1918г. была  провозглашена Первая республика Армения. Восстановление  государственности стало возможным в  результате  героических сражений в  Сардарапате, Саш-Апаране и Каракилисе.

В беседе с Арменпресс Народный артист Армении РафаелКотанджян сказал, что все, что связано  с армянской историей для  него свято.

«Это святое, и оно связано с Первой республикой. Я уверен, что рано или поздно все  возвращается в нужное  русло». 

Он отметил, что его отец в советское  время занимал высокую должность и всегда оставался Армянином, преданным своим ценностям. «Будучи партийным работником, мой отец служил своему народу. И это сидит во мне, надеюсь, останется в душе моего сына и внука. Думаю, все  самое  хорошее мы  должны  сохранить и передать потомкам», - сказал артист.

Народный артист Армянской  ССР певец Рубен Матевосян отметил, что с провозглашением Первой республики мы предстали миру своим Ереваном, своей силой, своей наукой, искусством и достижениями.

«В период Третьей республики Армения мы  произвели на мир столь сильное  впечатление, показали такую культуру, которая достойна  армянина. Я один из тех, кто предпочитает государственность – именно она дает право созидать и гордиться, и это надо ценить», - сказал он.

Состав первого правительства Армении был опубликован 24 июня 1918г.Его возглавил Ованес Каджазнуни.

1 августа состоялось первое  заседание  парламента.

В течение 2,5 лет в  республике  сменилось 4 правительства.

 

Анжела  Амбарцумян




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