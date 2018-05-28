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В Св.Эчмиадзине отслужен благодарственный молебен


Под предводительством Его Святейшества Католикоса Всех Армян Гарегина II  28 мая в ПервопрестольномСв.Эчмиадзине отслужен благодарственный молебен по случаю 100-летия  Первой республики Армения.

Как  передает Арменпресс, в молебне приняли участие  президент РА  Армен Саркисян, президент Арцаха Бако Саакян, высокопоставленные лица, представители духовенства. 

28 мая Армения и мировоеармянство празднуют 100-летие Первой Республики Армения и исторической победы в  Сардарапатском сражении – День Республики.

28 мая 1918г.  победой в  Каракилисе, Баш-Апаране и Сардарапате была восстановлена независимость армянского народа, которая была потеряна 9 веков назад.




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