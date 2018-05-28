В Св.Эчмиадзине отслужен благодарственный молебен

Под предводительством Его Святейшества Католикоса Всех Армян Гарегина II 28 мая в ПервопрестольномСв.Эчмиадзине отслужен благодарственный молебен по случаю 100-летия Первой республики Армения.

Как передает Арменпресс, в молебне приняли участие президент РА Армен Саркисян, президент Арцаха Бако Саакян, высокопоставленные лица, представители духовенства.

28 мая Армения и мировоеармянство празднуют 100-летие Первой Республики Армения и исторической победы в Сардарапатском сражении – День Республики.

28 мая 1918г. победой в Каракилисе, Баш-Апаране и Сардарапате была восстановлена независимость армянского народа, которая была потеряна 9 веков назад.