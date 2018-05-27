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Принц Уэльский Чарльз  содействует Фонду «Ереван, любовь моя»


Как  передает Арменпресс, так  сказал президент РА Армен Саркисян во время краткой встречи с журналистами в Фонде «Ереван, любовь моя» 27 мая.

Президент отметил, что Фонд «Ереван, любовь моя» создан им – в 2010 году. В деятельность фонда внесли вклад не только члены  семьи президента, но и его друзья и близкие. 

«Проекту  содействует и принц Чарльз, который с этой  целью побывал в Армении. Тогда не  все  поняли, зачем он приехал, и написали всякие  глупости. Принц – большой  друг Армении, он многие  годы  поддерживает этот проект, прекрасно знает историю армянской архитектуры и прибыл в нашу страну, чтобы  увидеть Армению», - сказал Армен Саркисян.

Принц Уэльский Чарльз посетил Армению с частным визитом 28-30 мая 2013 года.

 




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