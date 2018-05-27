Принц Уэльский Чарльз  содействует Фонду «Ереван, любовь моя»

Как передает Арменпресс, так сказал президент РА Армен Саркисян во время краткой встречи с журналистами в Фонде «Ереван, любовь моя» 27 мая.

Президент отметил, что Фонд «Ереван, любовь моя» создан им – в 2010 году. В деятельность фонда внесли вклад не только члены семьи президента, но и его друзья и близкие.

«Проекту содействует и принц Чарльз, который с этой целью побывал в Армении. Тогда не все поняли, зачем он приехал, и написали всякие глупости. Принц – большой друг Армении, он многие годы поддерживает этот проект, прекрасно знает историю армянской архитектуры и прибыл в нашу страну, чтобы увидеть Армению», - сказал Армен Саркисян.

Принц Уэльский Чарльз посетил Армению с частным визитом 28-30 мая 2013 года.