В Гюмри болельщики «Ширака» перекрыли улицу, ведущую к Театральной площади – они требуют отставки президента ФФА
Болельщики «Ширака» перекрыли трассу Гюмри-Ереван, требуя отставки президента Федерации футбола Армении Рубена Айрапетяна.
Протестующие требуют от Айрапетяна исполнения решения суда (судья – Р.Вартазарян), согласно которому в порядке обеспечения иска (иначе – временно, до окончательного решения спора в арбитражном порядке) запрещено занижать очки «Ширака» в первенстве Армении Высшей лиги.
Дорога была закрыта в течение 3 часов, затем по решению фан-клуба «Черные пантеры», болельщики перекрыли улицу, ведущую к Театральной площади Гюмри.
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