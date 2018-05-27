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В Гюмри болельщики «Ширака» перекрыли улицу, ведущую к Театральной  площади – они требуют отставки президента  ФФА


Болельщики  «Ширака» перекрыли   трассу Гюмри-Ереван,  требуя отставки президента  Федерации футбола Армении Рубена Айрапетяна.

Протестующие  требуют от Айрапетяна исполнения решения суда (судья – Р.Вартазарян), согласно которому в порядке обеспечения иска (иначе – временно, до окончательного решения  спора  в арбитражном порядке) запрещено занижать очки «Ширака» в первенстве Армении Высшей лиги.

Дорога была  закрыта в течение  3 часов, затем по решению фан-клуба «Черные пантеры», болельщики  перекрыли улицу, ведущую к Театральной  площади Гюмри.




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