В Гюмри болельщики «Ширака» перекрыли улицу, ведущую к Театральной  площади – они требуют отставки президента  ФФА

Болельщики «Ширака» перекрыли трассу Гюмри-Ереван, требуя отставки президента Федерации футбола Армении Рубена Айрапетяна.

Протестующие требуют от Айрапетяна исполнения решения суда (судья – Р.Вартазарян), согласно которому в порядке обеспечения иска (иначе – временно, до окончательного решения спора в арбитражном порядке) запрещено занижать очки «Ширака» в первенстве Армении Высшей лиги.

Дорога была закрыта в течение 3 часов, затем по решению фан-клуба «Черные пантеры», болельщики перекрыли улицу, ведущую к Театральной площади Гюмри.