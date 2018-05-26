Время в Ереване: 11:07:36,   26 Май

Левон Аронян примет участие в блиц-турнире Norway chess


Член национальной  сборной  Армении по шахматам Левон Аронян примет участие в супертурнире в Норвегии, до начала которого он померится силами и в блиц-турнире Norway chess.

Как передает Арменпресс, в этом году  среди 10 участников участвуют действующий  чемпион мира Магнус Карлсен, Фабиано Каруана, Максим Вашье-Лаграв, Вишванатан Ананд, Сергей Карякин, Уэсли Со, Шахрияр Мамедьяров, Хикару Накамура, Дин Лижэнь.

Торжественная церемония  открытия  турнира состоится 27 мая, за которой  последует блиц-турнир.

А первый тур соревнований по классическим шахматам начнется 28 мая. Соревнования  пройдут в  9 туров.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации