Левон Аронян примет участие в блиц-турнире Norway chess

Член национальной сборной Армении по шахматам Левон Аронян примет участие в супертурнире в Норвегии, до начала которого он померится силами и в блиц-турнире Norway chess.

Как передает Арменпресс, в этом году среди 10 участников участвуют действующий чемпион мира Магнус Карлсен, Фабиано Каруана, Максим Вашье-Лаграв, Вишванатан Ананд, Сергей Карякин, Уэсли Со, Шахрияр Мамедьяров, Хикару Накамура, Дин Лижэнь.

Торжественная церемония открытия турнира состоится 27 мая, за которой последует блиц-турнир.

А первый тур соревнований по классическим шахматам начнется 28 мая. Соревнования пройдут в 9 туров.