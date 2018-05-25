Президент Армении Армен Саркисян пожертвует 10 миллионов драмов из своей зарплаты Всеармянскому фонду «Айастан», сообщает Арменпресс.

«Я не был членом Попечительского совета Фонда. Чтобы продемонстрировать свою оценку, высокое отношение, я обещаю пожертвовать 10 миллионов драмов из зарплаты президента вo Всеармянский фонд “Айастан”», - сказал Армен Саркисян на заседании Попечительского совета Всеармянского фонда «Айастан».

Всеармянский фонд «Айастан» был создан указом Первого президента Армении в 1992 году. Это уникальная структура, направленная на объединение всех армян, проживающих в Армении и за рубежом, а также их сторонников, которые готовы направлять свои усилия на развития Армении и Арцаха.