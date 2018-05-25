Армен Саркисян пожертвует 10 миллионов драмов из своей зарплаты Всеармянскому фонду «Айастан»
Президент Армении Армен Саркисян пожертвует 10 миллионов драмов из своей зарплаты Всеармянскому фонду «Айастан», сообщает Арменпресс.
«Я не был членом Попечительского совета Фонда. Чтобы продемонстрировать свою оценку, высокое отношение, я обещаю пожертвовать 10 миллионов драмов из зарплаты президента вo Всеармянский фонд “Айастан”», - сказал Армен Саркисян на заседании Попечительского совета Всеармянского фонда «Айастан».
Всеармянский фонд «Айастан» был создан указом Первого президента Армении в 1992 году. Это уникальная структура, направленная на объединение всех армян, проживающих в Армении и за рубежом, а также их сторонников, которые готовы направлять свои усилия на развития Армении и Арцаха.