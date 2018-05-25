Бако Саакян предложил включить ряд проектов в программу «Телемарафона-2018»
14:05, 25 Май, 2018
25 мая в Ереване Президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в заседании Совета попечителей Всеармянского фонда "Айастан".
Как передает «Арменпресс», в своем выступлении Бако Саакян предложил вновь включить в программу "Телемарафона-2018" проекты по бурению глубинных колодцев, сооружению новой оросительной сети и внедрению системы солнечной энергии.
По словам Президента Республики Арцах, за последний год в данном направлении была проведена большая работа, и, продолжив программу, можно будет достичь ощутимого экономического эффекта.
Предложение было принято и включено в программу телемарафона 2018 года.