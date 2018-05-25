Прозвеневший сегодня Последний звонок ведет вас к Армении мечты: Поздравительное послание президента Армении Армена Саркисяна

Президент Армении Армен Саркисян поздравил выпускников по случаю Последнего звонка. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата президента Армении. В поздравлении сказано:

«Дорогие,

Сегодня школьный звонок прозвенит для вас в последний раз. Однако не могу сказать, что это будет ваш последний урок, поскольку вам предстоит еще множество уроков, у многих из вас еще будут учиться. Вы в начале пути.

Последние события в нашей стране показали, какой силой может стать молодежь. Продолжайте верить в будущее Армении, самыми активными созидателями которого будете вы сами.

Прозвеневший сегодня Последний звонок ведет вас к Армении мечты .

Поздравляю вас, ваших родителей и учителей. Удачи, оптимизма и всего наилучшего вам».