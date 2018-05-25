25-го мая в школах Армении прозвенит Последний звонок. 31.300 учеников закончат 9-й класс, 9 600 - 12-й.

В школах Арцаха Последний звонок прозвенит 26-го мая, поскольку здесь в школах – 6-дневное обучение. В беседе с «Арменпресс» замминистра образования Арцаха Микаэл Амбарцумян сообщил, что здесь 1885 учеников закончат 9-й класс, 787 - 12-й.

25-го мая в 19.00 мэрия Еревана приглашает вас на площадь Азатутян (площадь Свободы) принять участие в праздничной концертной программе, посвященной «Последнему звонку», в которой примут участие популярные исполнители армянской эстрады.

В этом году ЕГЭ начнутся с 8-го июня. По предварительным данным, их будут сдавать 5100 абитуриентов.