КНДР заявила о готовности провести саммит с США в любое время

КНДР готова в любое время и в любом формате провести саммит с США, который был в одностороннем порядке отменен Вашингтоном, передает Рёнхап со ссылкой на замглавы северокорейского МИД Ким Ке Гван.

"Мы выражаем нашу готовность сесть за стол переговоров с США и решать вопросы в любое время и в любом формате", — цитируется заявление дипломата для Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Ким Ке Гван подчеркнул, что Северная Корея по-прежнему заинтересована в переговорах с Соединенными Штатами, несмотря на отмену саммита со стороны Вашингтона.

Высокопоставленный дипломат заявил, что решение Дональда Трампа отменить саммит противоречит желаниям международного сообщества, передает Арменпресс.

Ранее Дональд Трамп сообщил в письме лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что не считает нужным проводить саммит в Сингапуре 12 июня из-за последних "враждебных" заявлений Пхеньяна. Президент США заявил, что саммит будет отменен, но подчеркнул, что готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем.

Комментируя срыв саммита, в аппарате Белого дома заявили, что представители КНДР не отвечали на многочисленные попытки США связаться с ними. Американские чиновники также рассказали, что неделю назад сорвалась встреча групп по подготовки саммита.

В Пентагоне отметили, что американские военные будут продолжать оказывать максимальное давление на КНДР, в том числе проводить учения с союзниками.

Соединенные Штаты также начали готовить новые санкции против Северной Кореи. Госсекретарь Майк Помпео выразил уверенность, что Вашингтон попросит другие государства поддержать санкции.