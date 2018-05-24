Секретарь Совета безопасности Армении принял участие в заседании Комитета секретарей советов безопасности государств-членов ОДКБ

В Астане 24 мая прошло заседание Комитета секретарей советов безопасности государств-членов ОДКБ, в ходе которого были рассмотрены дополнительные меры по противодействию международному терроризму и экстремизму.

Как сообщает Арменпресс, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в своем выступлении проинформировал о последних политических событиях в Армении, выразив удовлетворение в связи со сбалансированной позицией партнеров по ОДКБ в этом вопросе. Армен Григорян подтвердил приверженность Армении в вопросе повышения эффективности сотрудничества ОДКБ.

Секретарей Советов безопасности государств-членов ОДКБ принял президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.

В рамках заседания секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провел рабочую встречу с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Секретарь Совета безопасности РФ поздравил Армена Григоряна с назначением и пожелал плодотворной деятельности. В ходе встречи секретари советов безопасности двух стран обсудили представляющих взаимный интерес ряд вопросов, выразили готовность объединить усилия по укреплению союзнических отношений в рамках ОДКБ.