Российские пранкеры от имени Никола Пашиняна позвонили главе МИД Великобритании

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) от имени премьер-министра Армении Никола Пашиняна позвонили министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону, сообщает Арменпресс со ссылкой на The Guardian. В начале Джонсон поверил, что говорит с премьером Армении.

Они обсудили российское вмешательство в отравление экс-разведчика Скрипаля и его дочери, визит Ксении Собчак в Лондон и многое другое. Лексус рассказал, что Джонсон был самым интересным из всех тех людей, с которыми он общался в рамках пранка.

“Я в Сочи буду встречаться с Владимиром Путиным. Мне следует быть во всеоружии. Надеюсь, он меня не отравит там «Новичком»”, - сказал пранкер от имени Пашиняна.

В ответ британский министр рассмеялся и сказал: “Очень важно не развязывать новую холодную войну. Я этого не хочу. Никто в Великобритании этого не хочет. Я лично считаю, что Россия совершила чудовищную ошибку, пытаясь убить Сергея и Юлию Скрипаль «Новичком». Их действия, как правило, носят весьма разрушительный характер. И это вредит России. И что я хотел бы донести до Путина: мы не хотим холодной войны, мы хотим увидеть положительные подвижки в действиях России”.

Лексус отметил, что что самое сложное в этом деле - не находить номера телефонов чиновников, а найти собеседников, с которыми те заинтересованы беседовать. Например, разговор с Джонсоном несколько раз проваливался. Министр иностранных дел Великобритании не стал разговаривать с пранкерами, которые выступали от имени президента Украины Порошенко.

Вместо этого Джонсон был заинтересован в разговоре с Пашиняном. “Премьер-министр Армении сейчас в тренде, особенно в европейских странах”, - сказал пранкер.

Пранкер поинтересовался у Джонсона, как вести себя на встрече с Путиным. “Полагаю, единственное, что русские воспринимают, – это решительность и твердость. Поэтому вам следует очень ясно изложить ему свои амбиции и то, как вы видите будущее Армении. Но вам следует подчеркнуть, что это не означает угрозы для его интересов и, что у него нет оснований для раздражения”, - посоветовал Джонсон.

Пранкер отметил, что он и Вова специально не готовились к разговору с Джонсоном. Например, во время разговора с Джонсоном они не подражал Пашиняну, они говорили обычным образом. В конце беседы министр догадался, что общался не с Пашиняном и бросил трубку.