Девушки начнут ходить по улице с корзинками из супермаркета

Онлайн-ретейлер Asos предложил девушкам сумку, напоминающую металлическую корзину из супермаркета, как передает Арменпресс, об этом сообщает The Sun.

На официальном сайте компании появился аксессуар под названием «Сумка-корзинка для покупок». Внешний корпус изделия представляет собой каркас из железных прутьев, соединенных в виде сетки. К корзинке прикреплена ручка в форме кольца, а внутри располагается черный мешок из полиэстера и полиамида для хранения вещей. «Классно, правда?» — говорится в описании к товару.

Сумка-корзинка доступна по цене 43 доллара.