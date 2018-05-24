Аппарат НС Армении и корейское агентство KOICA достигли договоренности о содействии

12-19 мая состоялся визит в НС делегации корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) – в продолжение проведенных в 2017 г. переговоров и подытоживание проделанной работы. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В рамках визита обсуждены программы и перспективы сотрудничества НС РА и KOICA.

Делегация обсудила с представителями Аппарата НС возможности и объемы предоставления KOICA более широкого институционального содействия парламенту Армении – в условиях повышения роли и расширения полномочий НС.

В итоге обсуждений достигнута предварительная договоренность по техническому переоснащению залов публичных слушаний и заседаний комиссий, включая внедрение необходимых систем для проведения форумов, синхронного перевода.

Техническое перевооружение будет сопровождаться программами переподготовки технического и управленческого аппарата НС, в рамках которых в ноябре-декабре с.г. для обеспечения эффективности указанных работ Армению посетят эксперты KOICA .