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Аппарат НС Армении и корейское агентство KOICA достигли договоренности о содействии


 12-19 мая состоялся визит в НС делегации корейского агентства международного сотрудничества     (KOICA) – в продолжение проведенных в 2017 г. переговоров и подытоживание проделанной   работы. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В рамках визита обсуждены программы и перспективы сотрудничества     НС РА и KOICA.

Делегация обсудила с представителями Аппарата НС возможности и объемы предоставления KOICA более широкого институционального содействия парламенту Армении – в условиях повышения роли и расширения полномочий НС.      

В итоге обсуждений достигнута предварительная договоренность по техническому переоснащению залов публичных слушаний и заседаний комиссий, включая внедрение необходимых систем для проведения форумов, синхронного перевода.

Техническое перевооружение будет сопровождаться программами переподготовки технического и управленческого аппарата НС, в рамках которых в ноябре-декабре с.г. для обеспечения эффективности указанных работ Армению посетят эксперты KOICA .


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