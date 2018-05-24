СМИ: в Италии поезд врезался в грузовик

Два человека погибли и 18 пострадали в провинции Турин (область Пьемонт) в результате инцидента с поездом, который врезался в стоявший на путях грузовик. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило в четверг агентство ANSA.

По его данным, поезд направлялся из Турина в Ивреа, когда въехал в стоявшую на путях фуру. В результате столкновения состав сошел с рельсов. Двое погибли, в том числе машинист. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Причины происшествия выясняются.