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СМИ: в Италии поезд врезался в грузовик


Два человека погибли и 18 пострадали в провинции Турин (область Пьемонт) в результате инцидента с поездом, который врезался в стоявший на путях грузовик. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило в четверг агентство ANSA.

По его данным, поезд направлялся из Турина в Ивреа, когда въехал в стоявшую на путях фуру. В результате столкновения состав сошел с рельсов. Двое погибли, в том числе машинист. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Причины происшествия выясняются.

 

 

 




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