Илон Маск планирует создать сайт Pravda для оценки достоверности публикаций в СМИ

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил о намерении создать сервис, с помощью которого пользователи смогут оценить достоверность любого материала в СМИ и формировать рейтинг журналистов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Собираюсь создать сайт, на котором общественность сможет оценивать истинность любой статьи и отслеживать рейтинг доверия каждого журналиста, редактора и публикации. Думаю о том, чтобы назвать его Pravda…" — написал предприниматель у себя в Twitter.

Ранее бизнесмен посетовал в Twitter на то, что журналисты "находятся под постоянным давлением" с тем, чтобы обеспечить интерес к их публикациям в интернете и заработать деньги на рекламе.

Going to create a site where the public can rate the core truth of any article & track the credibility score over time of each journalist, editor & publication. Thinking of calling it Pravda …