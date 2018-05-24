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Илон Маск планирует создать сайт Pravda для оценки достоверности публикаций в СМИ


Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил о намерении создать сервис, с помощью которого пользователи смогут оценить достоверность любого материала в СМИ и формировать рейтинг журналистов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Собираюсь создать сайт, на котором общественность сможет оценивать истинность любой статьи и отслеживать рейтинг доверия каждого журналиста, редактора и публикации. Думаю о том, чтобы назвать его Pravda…" — написал предприниматель у себя в Twitter.

Ранее бизнесмен посетовал в Twitter на то, что журналисты "находятся под постоянным давлением" с тем, чтобы обеспечить интерес к их публикациям в интернете и заработать деньги на рекламе. 




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