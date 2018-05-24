СМИ: Тегеран выдвинул Европе семь условий для сохранения ядерной сделки

Иран выдвинул европейским странам семь условий, соблюдение которых сохранит приверженность Тегерана ядерной сделке. Как сообщил телеканал Al Jazeera, требования озвучил в среду руководитель и духовный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи на встрече с представителями трех ветвей власти страны.

Среди этих условий - обеспечение гарантий со стороны европейских банков продолжения торгового сотрудничества с Ираном, гарантии стран ЕС по поводу продажи иранской нефти, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Также Тегеран требует от Европы не затрагивать на переговорах иранскую ракетную программу и его региональную активность.

"Мы не хотим затевать борьбу с этими тремя странами (Францией, Германией и Великобританией - прим. ТАСС), но, как неоднократно показывала история, Европа следует за США, - отметил духовный лидер Ирана. - Поэтому страны ЕС должны прекратить свое молчание и доказать, что они работают над ядерным соглашением". "В случае малейшего промедления с ответом со стороны европейских стран Иран оставляет за собой право начать свою ядерную деятельность", - предупредил Хаменеи.



