Министр обороны Армении встретился с российским коллегой

В Астане под председательством министра обороны Республики Казахстан генерал-полковника Сакена Жасузакова состоялось заседание Совета министров обороны (СМО) государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности. В заседании СМО приняли участие Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров и начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. Были обсуждены вопросы укрепления военного сотрудничества в рамках ОДКБ и дальнейшего развития военной составляющей органиазции, подписан ряд решений.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, на полях СМО министр обороны Армении Давид Тоноян провел двустороннюю встречу с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу.

В ходе встречи министры обороны Армении и России поздравили друг друга по случаю их назначения и выразили взаимную готовность объединить усилия для развития армяно-российских стратегических союзнических отношений как в двустороннем формате, так и в рамках ОДКБ. Министры достигли договоренности об обеспечении более высокого уровня сотрудничества в ряде сфер. Также были обсуждены вопросы региональной и международной безопасности, возможности совместного реагирования на существующие угрозы.

Участников заседания Совета министров обороны государств-членов ОДКБ принял президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.