Банк Англии выяснил, что Brexit стоил £900 каждому домохозяйству Великобритании

Каждое домохозяйство Великобритании потеряло порядка £900 (€1000) после решения страны выйти из Европейского союза (ЕС). Как передает Арменпресс, об этом во вторник заявил глава Банка Англии Марк Карни.

"Реальные доходы домохозяйств на £900 ниже прогнозов, сделанных в мае 2016 года, что представляет собой большую сумму денег", - приводит его слова газета The Guardian.

Карни также отметил, что объем ВВП после Brexit оказался на 2% меньше прогнозируемого до референдума.

Референдум о целесообразности продолжения членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года, победу на нем с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. Они должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.





