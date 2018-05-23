Армен Саркисян лично встретился с членами инициативы «Амулсар без рудников» и даже станцевал с ними

Члены инициативы «Амулсар без рудников» провели в Ереване акцию протеста. Шествие стартовало из сквера Маштоца и двинулось к резиденции президента Армении с тем, чтобы вручить ему письмо.

Как передает «Арменпресс», по мнению инициативы «Амулсар без рудников» в Армении развитие горнорудной промышленности осуществляется с многочисленными нарушениями, отрицательно сказываясь на экологии и других отраслях.

Как сказали участники акции, их протест касается не только Амулсара, а всей горнорудной промышленности в целом. Они требуют проведения новых экспертиз, создания независимых групп, которые не будут служить интересам того или иного бизнеса.

В момент, когда участники акции передавали письмо, к ним присоединился президент Армении Армен Саркисян. Он их выслушал и выделил несколько проблем.

«Как для президента, я выделяю для себя 3 важные задачи в нашей стране: обеспечение безопасности – в широком смысле, не только армия, второе – образование, включая то гражданское образование, которое молодежь получила на улице, третье – экология, где есть множество нерешенных проблем»,- сказал президент Армении Армен Саркисян.

Он пообещал участникам акции очень скоро ответить на их письмо.

В конце акции ее участники начали танцевать, и Армен Саркисян станцевал с ними.

Как сообщалось ранее, группа активистов из села Гндеваз и города Джермук перекрыла дорогу, ведущую к золотым рудникам Амулсара, протестуя против эксплуатации этих рудников. Они протестуют против осуществления программы, отказываяс от любых страховок. Они призывают соответствующие органы обратить внимание на развитие туризма и направить инвестиции в эту отрасль, поскольку возможности в Джермуке хватают на обеспечение работой окрестного населения, без развития горнорудной промышленности.